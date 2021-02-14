Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da sokak köpeklerinin beslenmesi yüzünden çıkan tartışmada Emre K. (24) ve İhsan K. (34), Şerife S.'nin (29) kapısına dayandı. Büyük korku yaşayan Şerife S. polisten yardım isteyip, sosyal medyadan da yardım çağrısında bulundu. 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söyleyen genç kadının yardımına polis ve bekçiler yetişti. Hızla olaya müdahale eden ekipler, kadını tehdit eden, kendilerine de kalasla mukavemet gösteren 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokak köpeklerinin beslenmesi nedeniyle Şerife S. adlı kadın ile Emre K. ve İhsan K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Emre K. ve İhsan K. genç kadına saldırmaya kalkıştı. Korkan Şerife S. evine sığınarak, polisten yardım istedi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Şerife S., 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söyleyip yardım istedi. Bu sırada olay yerine hızla polis ve bekçiler yönlendirildi.

Şerife S. paylaşımında, "Erenler'deyim. 2 kişi beni ölümle tehdit ediyor. Ne olur yardım edin. Kapının önünde polis var, bekçi var ama onlara da mukavemet ediyorlar" dedi. Şerife S.'nin paylaşımı sırasında ise 2 el silah sesi duyuldu. Genç kadının canlı yayın sırasında yaşadığı korku görüntülere yansıdı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, şüpheliler E.K. ve İ.K.'yi (34) kısa sürede etkisiz hale getirdi. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 metrelik kalasa da el konuldu. Şüphelilerin olay sırasında kalasla güvenlik güçlerine de mükavemet gösterdiği, bu sırada ekiplerin silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAOlayın ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen bayan vatandaşımıza emniyet güçlerimiz Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır" denildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler E.K. ve İ.K., bugün polis eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin olayda kullandığı kalas da polis tarafından delil olarak getirildi.