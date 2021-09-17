Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2) - Son Dakika

'GÖRÜNTÜLER SALDIRI SONRASI ÇEKİLDİ'

Antalya'da, palalı saldırıya uğrayan Başaslan çiftinden Hilal Başaslan, yayınlanan görüntülerin saldırı sonrasında çekildiğini öne sürdü. Başaslan, "Saldırının olduğu gece polisi beklerken çekilmiş görüntüler. Edilen küfürler zaten ifadelerde belirtildi. Biz bunu da saklamadık. Kızımın elindeki sopa da suç aletiydi. Biz bu sopayı, parçalarıyla beraber delil olarak polis merkezine teslim ettik" dedi.