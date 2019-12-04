Son Dakika Haberleri: Köpek çiftliği cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
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Köpek çiftliği cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Denizli'de tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömmeye çalışırken suçüstü yakalanan cinayet zanlısı şahıs, olaya karışan diğer şahıs ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Köpek çiftliği cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi, System.String[]

Denizli'de tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömmeye çalışırken suçüstü yakalanan cinayet zanlısı şahıs, olaya karışan diğer şahıs ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye girişleri esnasında yakınları ise gözyaşları döktü.


Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. 155 'Polis İmdat Hattı'na gelen bir kişinin cesedinin gömüleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri mahalledeki köpek çiftliğine baskın düzenledi. Baskında polis acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi çuval içindeki kimliği belirsiz bir cesedi açtığı çukura gömmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde cesedin 22 yaşındaki Sercan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Ardından Hamza D. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen Tolga Y., gözaltına alındı.


Yapılan sorguda, Hamza D.'nin, Yıldırım'ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu sonrasında ise gömmeye çalıştığını söylediği iddia edildi.


Yakınları şahısların arkasından bağırıp gözyaşı döktü


İşlemleri tamamlanan 2 şahıs bugün polis tarafından adliyeye sevk edildi. Hamza D. ve Tolga Y.'nin savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.


Öte yandan, şahısların adliye girişinde yakınlarının 'ağabeyim seni çok seviyorum' diyerek gözyaşları dökmesi dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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