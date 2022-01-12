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Köpek Deyip Geçmeyin Hayatınızı Kurtarabilirler - Son Dakika

Köpek Deyip Geçmeyin Hayatınızı Kurtarabilirler

12.01.2022 14:38
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Köpek Deyip Geçmeyin Hayatınızı Kurtarabilirler

Ünlü mizah yazarlarından biri, "dünyada sizi kendisinden daha çok sevecek tek canlı köpektir" diye söylemişti. Aslında bu duygu, bir ölüm kalım savaşı gibi acil bir durumdan çok daha yüzeysel değildir.

Çünkü köpekler, hissettikleri yakın tehlikeye karşı; kendisini korumak yerine, aile üyelerini korumak için gerçek bir sadakat, cesaret ve zekâya sahip canlılardır.

İnsanlar ve Köpekler Arasındaki İlişki

Köpekler ve insanlar arasında süregelen ilişki, bin yıllar öncesinden başlamıştır. İnsan yaşantısının neredeyse hemen her yerinde bu özel canlılar yer alıyor. Belki bir filmde belki bir dergi kapağında ya da elinizin altında evinizde, tam karşınızda duruyor.

Köpekler ve insanlar arasındaki bağ oldukça detaylıdır ve köpeğinizle aranızdaki bağ, gün gelir hayatınızı kurtaracaktır. Birçok insanın aksine köpekler; yaşlanmış, belki de görmeyen, korkan, yaralı birçok insanı kurtarmak için, saniyeler içinde karar vererek hayat kurtarıyorlar.

Soğuktan Donmak Üzereydi…

Hava oldukça soğuktu ve extreme sporlardan hoşlanan genç hayvan sever, kış sporlarına olan düşkünlüğü sayesinde yine tüm eşyalarını almış ve vahşi doğanın kucağına kendini atmıştı.

Kış sporunu yaparken ne olduysa ayağı kaydı ve boynunu kırdı. Aslında genç adamın o anda düşündüğü tek şey ise felç geçirdiği değil, soğuktan donarak ölmekti. Ancak aklına gelmeyen bir şey daha vardı.

Golden cinsi köpeği de yanındaydı ve sahibine sadakatle bağlı köpek, sahibini hayatta tutmak için, tam 15 saat boyunca sahibinin üzerinde yatarak kaldı. Yardım gelene kadar sahibinin hayatta tutmak isteyen Golden cinsi köpek, sürekli havlayarak, çevredeki insanları uyarmaya başladı.

Genç Adam Golden Köpeği Sayesinde Hayatta Kaldı

Tam 15 saat boyunca sahibinin hayatta kalması için sürekli havlamış ve üstüne yatarak soğuktan korumaya çalışmış olan Golden, nihayet amacına ulaşmıştı. Yaklaşık 19 saat boyunca boynu kırık şekilde karda yatan genç adam, yardımın gelmesiyle kurtarıldı.

Uzun süre şoktan kurtulamayan genç adam, kendisine geldiğinde Golden köpeği hala yanındaydı. Anlamıştı ve artık hayatını aslında bu dört ayaklı tüylü dostuna borçluydu. Saatlerce havlayarak çevredeki insanların dikkatini çekmeye başaran köpeği ise, yaptığı işin farkındalığı ve gururu ile sahibi ayaklanıncaya kadar bir an olsun yanından ayrılmadı.

Siz de Sadık Bir Dosta İhtiyaç Duyabilirsiniz!

Saatlerce soğuk havada neredeyse baygın şekilde kalmış ve yardım gelene kadar donmaktan Golden köpeği sayesinde kurtulan genç adam gibi, siz de bir gün yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

Hayatını sadık köpeğinin son derece zekice davranışa borçlu olan adam gibi siz de sadece kurtarılmayı beklemeden; hayatınıza yeni bir heyecan katmak, gerçek hayvan sever olmanın keyfine varmak için, onlarca köpek cinsleri arasında seçim yapabilir ve size gerçekten sadakat gösterecek, sizinle yaşlanacak bir tüylü arkadaş için https://kopekyavrusu.com/ sitesine göz atabilirsiniz.

Hayat Kurtaran Köpekler

İhtiyaç sahibi insanları kurtarmak söz konusu olduğunda, K9 olarak adlandırılan köpekler, çoğunlukla en iyi seçenek gibi duruyor. Köpeklerin enkazda mahsur kalan kurbanları koklamak için güçlü burunları bulunuyor.

Arkadaş canlısı tavırları, olaydan yararlanabilecek ve travma geçirebilecek, hayatta kalanları rahatlatmaya yardımcı olabilecek tavırlar sergiliyorlar. Bunun yanında 10 dakika gibi kısa bir sürede bir köpek, diyabetik bir kişiyi, kan şekerlerinin tehlikeli derecede yüksek ya da düşük olduğu konusunda uyarabilir. Bu konuda eğitimlidirler.

Hayatınızda kurtarılmayı beklemek bir yana; bir arkadaş, bir dost aradığınızda kendinizi bu tüylü ve sadakat gösteren dört ayaklı canlılara bırakabilirsiniz. İnsanlardan daha fazla sadakat ve güven duygusuna sahip bu zeki canlılar, sizi hayatta tutmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

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