Köpek dışkısından bulaşan hastalığa karşı el yıkama uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Köpek dışkısından bulaşan hastalığa karşı el yıkama uyarısı - Son Dakika

Köpek dışkısından bulaşan hastalığa karşı el yıkama uyarısı

6 saat önce

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, köpek dışkısındaki parazitlerden kaynaklanan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen kist hidatik hastalığına karşı özellikle hayvanlar ve toprakla temas sonrası ellerin yıkanması uyarısında bulundu.

Köpek dışkısından bulaşan hastalığa karşı el yıkama uyarısı, System.String[]

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, köpek dışkısındaki parazitlerden kaynaklanan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen kist hidatik hastalığına karşı özellikle hayvanlar ve toprakla temas sonrası ellerin yıkanması uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen "Kist Hidatik Farkındalığının Yaratılması" projesinin kapanış toplantısı, İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde yapıldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Altıntaş, toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye'de yaygın görülmesine rağmen halk arasında bilinirliği düşük olan kist hidatik hastalığıyla ilgili özellikle öğrenci ve öğretmenleri hedef alan farkındalık programı uyguladıklarını söyledi.

Hastalığın köpeğin dışkısındaki parazitlerin toprak ya da yerden sebze meyvelere bulaşması yoluyla insana geçtiğini, başta karaciğer olmak üzere bütün iç organlara kan yoluyla bulaşabildiğini ve tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilen sonuçlar doğurabildiğini anlatan Altıntaş, hastalığın klinik belirti vermediğine de dikkati çekti.

Altıntaş, şu bilgileri verdi:

"Kist, karaciğere yerleşirse sırtta ya da karında ağrı, kusma ve bulantı, akciğere yerleşirse göğüste ağrı, solunum güçlüğü, kan tükürme gibi şikayetlere yol açabiliyor. İlk etapta çok büyük değilse ultrason eşliğinde kist sıvısının boşaltılması sağlanıyor. Ancak daha sonra aynı yerde tekrarlayabiliyor ya da sızıntı olursa gidip bir başka yerde kist oluşabiliyor. Diğer bir tedavi ise özellikle büyük kistler için cerrahi operasyon. Ameliyatla bu kist çıkarılıyor.

Proje kapsamında gittiğim okullarda öğrenciler ve idarecilerin bu hastalığı pek fazla bilmediğini gördüm. Bu programın başarılı olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar toprakla ya da bir hayvanla ilgilendikten sonra ellerini yıkarsa bu hastalıktan korunmuş oluyor. Hastalığın çok kolay ve ucuz bir korunma yöntemi var. Yeter ki bu konuda bilinçli olalım."

Altıntaş, proje kapsamında İzmir'de mezbahanesi ve köpek barınağı olan Aliağa, Bayındır, Bergama, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Ödemiş'te 4 bin 90 öğrenci, 242 öğretmen, 229 sağlık çalışanı ve veteriner ile 206 vatandaşa ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Altıntaş, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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