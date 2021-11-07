Üye Girişi
KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ

07.11.2021 11:49

BURSA'da, internet sitesinde gördüğü satılık 0-3 aylık Toy Podle cinsi köpeği almak isteyen Hakan B. (44), ilanda bulunan ve isminin Uğurcan Kavuk (27) olduğunu söyleyen kişiyle cep telefonuyla görüştü.

BURSA'da, internet sitesinde gördüğü satılık 0-3 aylık Toy Podle cinsi köpeği almak isteyen Hakan B. (44), ilanda bulunan ve isminin Uğurcan Kavuk (27) olduğunu söyleyen kişiyle cep telefonuyla görüştü. Kavuk'un hesabına, kapora olarak bin lira yatıran Hakan B., yavru köpeği alamayınca dolandırıldığını anlayıp, Uğurcan Kavuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılan Uğurcan Kavuk'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, geçen ocak ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., bir sitede gördüğü henüz 0-3 aylık olan 'Toy Poodle' cinsi köpeği satın almak için ilanda yazılı cep telefonu numarasını aradı. Adının 'Uğurcan Kavuk' olduğunu söyleyen kişi, elinde son iki dişi köpek kaldığını bir tanesini kendisi için ayırabileceğini söyledi. Hakan B., bu yavru köpeklerden birini satın alacağını belirtip, arkadaşının banka hesap numarasından Kavuk'un verdiği hesap numarasına kapora olarak bin lira yatırdı. Banka dekontunu da WhatsApp üzerinden Kavuk'a gönderdi. Kendisiyle irtibatın kesildiğini, WhatsApp'tan engellediğini gören Hakan B., dolandırıldığını düşünerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Yapılan suç duyurusu sonrası, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli Uğurcan Kavuk hakkında hazırlanan iddianamede, şu görüşlere yer verildi:

'Soruşturma kapsamında şüpheli ile iletişime geçilen telefon hattının yabancı uyruklu Mustafa Keldere adına kayıtlı olduğu ve halk arasında patates hat olarak tabir edilen, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenip bu tarz suçlarda kullanılanı hatlardan olduğu tespit edildi. Paranın gönderildiği banka hesabının sahibi olan şüpheli savunmasında hesabın kendisine ait olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin internet üzerinden ilan verip kendisine para gönderilmesini sağlamasına rağmen, sözünü yerine getirmeyip iletişimi de kopararak atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır."

'HESAP BENİM AMA HABERİM YOK'

Soruşturma devam ederken, Adana Adliyesi'nde bulunan savcılıktan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Uğurcan Kavuk, uyuşturucu suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtip, "Telefon numaramın kim tarafından kullanıldığını bilmiyorum Bu ilanı ben vermedim. Bankada hesabım var. Fakat yatırılan parayı da ben çekmedim. Olayla ilgim yok. Paranın niçin hesabıma yattığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bu arada Hakan B.?nin avukatı Cansu Zeytinoğlu, şüpheli hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını, yargılamanın ise ileriki günlerde başlayacağını söyledi.

KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Cep Telefonu, Köpek, Banka, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı 11:52 Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt!
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi 10:53 Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti 10:24 Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm 10:12 Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı 08:15 İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu         
12:18
Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek         
11:51
Sevgilisini öldürüp Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı         
11:38
İstanbul Maratonu'na yetişmek isteyen baba ve oğlu 100 metreden şarampole uçtu İstanbul Maratonu'na yetişmek isteyen baba ve oğlu 100 metreden şarampole uçtu         
11:27
Son ankette vatandaşa Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim         
10:55
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: KÖPEK DOLANDIRICILIĞINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement