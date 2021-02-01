Köpek, donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Son Dakika
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Köpek, donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı

01.02.2021 08:55
Köpek, donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı

VAN'da, ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, yürekleri yaraladı.

VAN'da, ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, yürekleri yaraladı. Eksi 20 derece dondurucu soğukta yatan anne köpek, zaman zaman yavrusunu yalayıp, koklayarak canlandırmaya çalıştı. Anne köpeğin sevgisi mahalleliyi de etkiledi. Mahalleli Seyfullah Kasımoğlu, "Yol ortasında biri yavru, iki köpeği gördüm. Yaklaştığımda yavru köpeğin öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm" dedi.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Anne köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta zaman zaman yavrusunu yalayarak canlandırmaya çalışması kimi zaman da başucuna yatan köpek, mahalleliyi de duygulandırdı. Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahallelilerden bazıları yiyecek bıraktı. Anne köpek, ölü yavrusunun yanına yaklaşan köpekleri de saldırarak kovdu. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi yürekleri yaraladı Mahalleli hem yavru köpeğin ölümüne hem de anne köpeğin sevgisine büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Geçen saatlere rağmen anne köpek, kar altında yavrusunun başında beklemeyi sürdürdü.

'ANNELİK İÇGÜDÜSÜNÜ BEN BU KÖPEKTE GÖRDÜM, 1 GÜN BAŞINDA BEKLEDİ'

Namaz kıldıktan sonra camiiden çıkarken yavru köpeğin öldüğünü fark ettiğini anlatan Seyfullah Kasımoğlu, "Yol ortasında biri yavru, iki köpeğin olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda yavru köpeğin öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim. Ama, yerinde değildi. Biraz daha uzakta bulunan ağaçlık alana yavrusunu getirmiş başında bekliyordu. Gece geç saatlerde, yani olaydan 10 saat sonra geldiğimde hala yavru köpeğin başında bekliyor. Yanına yaklaşan diğer köpeklere saldırıp, yavru köpeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyordu. Evden biraz et getirip, anne köpeğe verdim. Çok zor bir durum bu. Annelik içgüdüsü nasıl bir şey ben bu köpekte gördüm. Bir gün sonra sabah geldiğimde köpek kar ve tipinin altında hala yavrusunu bekliyordu" dedi.

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Çelebibağı, Köpek, Ölü, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpek, donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Son Dakika


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