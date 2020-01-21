Köpek dövüştüren 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpek dövüştüren 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası - Son Dakika

Köpek dövüştüren 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesinde köpek dövüşü yaptığı tespit edilen 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

Köpek dövüştüren 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesinde köpek dövüşü yaptığı tespit edilen 2 kişiye 7 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Aralık ayında Hasköy ilçesinde 2 kişinin köpek dövüşü yaptırdığı ihbarı alan Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine belirtilen bölgeye giderek 2 şahsı yakaladı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. Maddesi kapsamında 7 bin 794 idari para cezası uygulandı.


Öte yanda ekipler, 2019 yılı içerisinde sokak hayvanlarına eziyet eden, kötü muamelede bulunan ve köpek dövüşü yaptığı tespit edilen 7 kişiye yasal işlem yapıldı. - MUŞ

Hasköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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