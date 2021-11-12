Köpek dövüştürenlere jandarmadan şafak operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkiinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

25 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI, SERBEST KALDILAR

Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi.