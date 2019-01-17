Son Dakika Haberleri: Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma

Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma

1 saat önce

Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma, System.String[]
Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.

Görüntünün kim tarafından nerede ve ne zaman çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu İlker Kaleli Saçlarını Uzatarak İmaj Değiştirdi Devlet Bahçeli de '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Melis Sütşurup, Aşk Yaşadıkları İddia Edilen Mustafa Sandal'a Gönderme Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:59:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]