Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma
1 saat önce
Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde
'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
, ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.
Görüntünün kim tarafından nerede ve ne zaman çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:55 Kaynak: AA
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