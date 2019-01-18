Son Dakika Haberleri: Köpek Dövüştürüp Görüntüsü Çeken Genç, Gözaltına Alındı

Köpek Dövüştürüp Görüntüsü Çeken Genç, Gözaltına Alındı

22 dakika önce

NİĞDE'de iddiaya göre kendisine ait çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çeken ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan B.D. (19), gözaltına alındı.

Köpek Dövüştürüp Görüntüsü Çeken Genç, Gözaltına Alındı, System.String[]
NİĞDE'de iddiaya göre kendisine ait çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çeken ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan B.D. (19), gözaltına alındı. 

Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan köpek dövüştürme videosu, hayvanseverlerin büyük tepkisini topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Videoyu çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen çoban B.D.'nin, jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusu devam ediyor. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Jandarma, Niğde, Güncel
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