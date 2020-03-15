Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

17 dakika önce

Manisa'da köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli ilçesindeki bir arazide köpek dövüşü yapılacağı ihbarı aldı.

Alana yapılan baskında, 5 Kangal cinsi köpeğin dövüştürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, dövüşleri düzenlediği tespit edilen B.Y. (19), Ş.M.Ç. (19) ve T.A'yı (48) gözaltına aldı.

Şüphelilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 21 bin 490 lira para cezası verildi.

Köpekleri taşıyan 3 araç, jandarma tarafından yediemin otoparkına çekildi.

Köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan 5 bin 610 lira ceza kesildi.

Dövüştürülen köpekler ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı

Son Dakika Haberleri
17:16 VAN Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı
17:16 Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
17:16 Umre dönüşü vefat eden Esra Elönü'nün babasının koronavirüs testi negatif çıktı
17:15 Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu
17:15 Seyircisiz maçta olay çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 17:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]