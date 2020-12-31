Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı - Son Dakika

Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı

31.12.2020 16:51
Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı, System.String[]

Iğdır'da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşan 2 şahsa 9 bin 554 lira ceza kesildi.

Iğdır'da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşan 2 şahsa 9 bin 554 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 2 kişi belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 2 şahsa ulaşıldı. Köpek dövüştürdüğü için şahıslara toplam 9 bin 554 TL idari para cezası kesildi. - IĞDIR

Medya, Iğdır, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı - Son Dakika


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