Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı - Son Dakika

Iğdır'da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşan 2 şahsa 9 bin 554 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 2 kişi belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 2 şahsa ulaşıldı. Köpek dövüştürdüğü için şahıslara toplam 9 bin 554 TL idari para cezası kesildi. - IĞDIR