Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler - Son Dakika
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Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler

7 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 29 kişinin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden organizasyonu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 29 kişinin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden organizasyonu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında, idari para cezası uygulanmasının yanı sıra 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi. Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı. Dövüş sırasında yaralanan 2 köpek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, önce organizasyonu düzenleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, köpek dövüşü için 29 kişinin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden organizasyonu gerçekleştirdiğini saptadı. 29 kişi hakkında, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesine göre, 2'nci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır. Türk Ceza Kanunu'nun 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' maddesine göre de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.


Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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