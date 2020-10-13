Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın - Son Dakika

Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın

13.10.2020 08:23
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın, System.String[]

ADANA'da köpek eğitmenliği yapan Murat Esen (39), köpek besleyen birçok kişinin hayvanları eğitme adı altında yanlış yollar izlediğini, özellikle evde tuvalet eğitimine zorlanan köpeklerin agresifleştiğini söyledi.

ADANA'da köpek eğitmenliği yapan Murat Esen (39), köpek besleyen birçok kişinin hayvanları eğitme adı altında yanlış yollar izlediğini, özellikle evde tuvalet eğitimine zorlanan köpeklerin agresifleştiğini söyledi.

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde uzun yıllardır köpek eğitmenliği yapan ve alışılagelmişin dışında bir eğitim yaklaşımını benimseyen Murat Esen, kiraladığı bir villanın içerisini ve bahçesini tamamen eğitim verdiği köpeklere ayırarak, günün büyük bir bölümünü onlarla geçiriyor. Köpek eğitmenin hayvanı belli kalıplara sokmak olmadığını dile getiren Esen, doğru bilenen birçok şeyin aslında tamamen yanlış olduğunu söyledi. Köpek ve sahibi arasında sorun var ise düzeltilmesi gerekenin köpek değil, sahibi olduğuna inandığını vurgulayan Esen, köpeklere yaklaşım konusundaki inceliklere dikkat çekti.

EVDE TUVALETE ZORLAMAK, KÖPEĞİ AGRESİFLEŞTİRİYORSayıları azımsanmayacak derecede fazla olan bazı köpek sahiplerinin hayvanlara insanmış gibi yaklaştığını ve bu nedenle olumlu sandıkları şeylerin dahi köpeklere zarar verdiğini kaydetti. Bir köpeğe duygusal yaklaşarak, ona fazla yemek yedirmenin zarar vermek dışında bir işe yaramadığını söyleyen Esen, "Aynı şekilde tuvalet konusunda da karşıdaki canlı bir insanmış ya da bir bebekmiş gibi yaklaşmak da tamamen bir yanlış. Bir köpeği evde tuvalet yapmaya zorlarsanız bu onu zaman içinde agresifleştirir. Eve gelen misafire, sokakta gördüğü insanlara ya da hayvanlara karşı saldırgan tavırlar sergileyebilir. Köpek, tuvalet ihtiyacını yaşadığı evin dışında yani sokakta gidermelidir. Bunun sorumluluğu da sahibine aittir" dedi.'KÖPEĞİN SORUMLULUĞUNU HAYAT BOYU ALMALISINIZ'

Köpek eğitimi konusunda bir diğer yanlışın da hayvana 'otur, kalk, yat' benzeri komutlar öğreterek baskılamak olduğunu ve bu yanlışı geçmişte kendisinin de yaptığını kaydeden Murat Esen, köpeklerin öğrenebilen değil, şartlanabilen canlılar olduğunu söyledi. Köpeklerin doğru şartlanma ile insanla uyum içinde yaşayabileceğini anlatan Esen, "Bazı insanlar köpek beslemeyi önüne bir tabak koyup evde bırakmak olarak görüyor. Köpek beslemek, çocuk beslemekten bile hassas bir iştir. Çocuklar bir süre sonra her şeyi algılayabilir ama köpeklerin bizlerin dostluğuna ihtiyacı vardır. Köpek besleyen kişi, doğru bir şekilde hayat boyu o köpeğin sorumluluğunu almalı ve bu konuda ciddi olmalıdır" diye konuştu.


Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın
Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın

Murat Esen, Kabasakal, Çukurova, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpek eğitmeni: Evde tuvalet eğitimi vermeye çalışmayın - Son Dakika

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