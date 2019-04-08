Köpek Filmi' Festival Yolculuğuna Başlıyor
6 dakika önce
İSTANBUL Bilgi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Hakverdi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Köpek Filmi', 38. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ilk gösterim ile festival yolculuğuna başlıyor.
İSTANBUL Bilgi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Hakverdi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Köpek Filmi', 38. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ilk gösterim ile festival yolculuğuna başlıyor.
Çekimleri beş ayrı ilde gerçekleştirilen 'Köpek Filmi'nin Türkiye'deki ilk gösterim 12 Nisan'da 38. İstanbul Film Festivali kapsamında Pera Müzesi'nde yapılacak. Cem Hakverdi, 'Köpek Filmi' ile sokaklarda, yerleşim merkezlerinden uzaklarda yaşam mücadelesi veren köpeklerin yaşamlarından ve onları hayatta tutmaya çalışan insanların çabalarından kesitler sunacak.
Çekimleri iki yıl boyunca İstanbul, Ankara, Nevşehir, Mardin, Antalya, İzmir ve Kars'ta gerçekleştirilen Köpek Filmi, festival yolculuğuna 38. İstanbul Film Festivali'nin ardından 14 Nisan 2019'da 42. International Wildlife Film Festival'de devam edecek.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:04 Kaynak: DHA
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