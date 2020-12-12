Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı

12.12.2020 03:09
Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı, System.String[]

Kartal'da gece saatlerinde dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak iş yerinde bir araya gelen kişilerin dükkanına silahlarla gelen iki kişi kurşun yağdırdı.

Kartal'da gece saatlerinde dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak iş yerinde bir araya gelen kişilerin dükkanına silahlarla gelen iki kişi kurşun yağdırdı. İş yerinde olan üç kişi kurşunların hedefi olurken içlerinden birisi de saldırganlardan birisini bacağından vurdu. İki grubun karşılıklı silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken birisi yaralı iki saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra hastanede yakalandı.

Korona virüs salgınını umursamayıp yasakları çiğneyen arkadaş grubu bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden biri olan 'Toplu olarak bulunmama' kuralını hiçe sayan Serhat K., Uğur A., Adem Ö. Kartal, Esentepe Mahallesi, Kızılırmak Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında iddiaya göre daha öncesinde aralarında mahallede köpek gezdirme konusundan husumet bulunan Ümit K. ve Mustafa B. iş yerini silahlarla bastı. Kurşun yağdıran ikili dükkan içerisindeki üç kişiyi yaralarken içeriden kendilerine karşılık gelmesi üzerine kaçmak istedi. Bu sırada bacağından vurularak yaralanan Ümit K. kanlar içerisinde Mustafa B. ile otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Ard arda yükselen silah seslerinin ayaklandırdığı mahallede vatandaşların yardıma koştuğu iş yerinde yerde kanlar içinde yatan üç kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Silah seslerini duyan bölgede görevli olan bekçilerin gelerek ilk güvenliği sağladığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahların konuştuğu kavgada bir kişi ağır yaralandı

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi vatandaşlara 'Sokağa çıkma kısıtlaması'nı hatırlatarak evlerine dönmelerini sağlarken sokak giriş ve çıkışı sivil araç girişine kapatıldı. Kurşunların hedefi olan dükkanda yaralanan üç kişiye ilk müdahale acil sağlık ekiplerince yapılırken Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Serhat K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aynı hastanede tedavisi devam eden Uğur A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinin içerisinde kurşunların hedefi olan bir diğer kişi Adem Ö. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılırken silahlı saldırıyı hafif yaralarla atlattığı kaydedildi.

Silahla iş yerini basan saldırganlar hastanede gözaltına alındı

Kartal'da gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozan ve ortalığı savaş alanına çeviren iki saldırgandan Ümit K. dükkan içerisinden gelen karşılık sonucu yaralandı. Olay yerinden hızla kaçan saldırganlar hastaneye gelmek zorunda kaldıkları an hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Ümit K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavganın neden çıktığı ve daha sonrasında silahlı kavgaya neden döndüğü polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cevap bulacak. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin tüm delilleri büyük bir titizlikle topladığı gözlerden kaçmazken mahalle sakini korku dolu o anları şöyle anlattı, "Silah sesiyle birlikte pencereyi açtık, pencereyi açtığımda dükkan içerisinden iki kişinin çıktığını gördük. Sekiz on metre kadar dışarıya çıkan kişi silahı tekrar dükkana yöneltti, dükkana doğru koştu ve içeriye doğru beş altı kez atış yaptı. Akabinde ticari taksiye doğru yöneldiğini söylüyor arkadaşlar oradan çıkış yaptı ve kaçtılar. Gidenlerden birisi de vurulmuştu zaten sekerek devam ediyordu. Biz gelen iki kişiyi gördük, ilk mermiyi içeride sıktılar. Biz kaçar diye bağırdık ama dükkandan çıkıp tekrar içeriye doğru ateş etti. Sonra kaçıp gittiler." - İSTANBUL

Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı
Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı

Koronavirüs, Kartal, Silah, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika


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