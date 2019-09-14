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Köpek göz ameliyatı ile sağlığına kavuştu

58 dakika önce

Iğdır'da bir köpek gözündeki beze yüzünden hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Köpek göz ameliyatı ile sağlığına kavuştu, System.String[]

Iğdır'da bir köpek gözündeki beze yüzünden hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Sahibi tarafından Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen bir köpeğin doktorlarca yapılan sağlık kontrolünde, sağ gözünün alt kısmında oluşan beze yüzünden görmekte güçlük yaşadığı anlaşıldı.

Köpek, bu nedenle hastane Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Gökhan Koçak ve ekibi tarafından göz ameliyatına alındı.

Ameliyatta gözündeki beze alınan köpek, sağlığına kavuştu.

Başhekim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğe yapılan göz ameliyatının başarılı geçtiği belirterek, ameliyatta köpeğin gözündeki bezenin alındığını aktardı.

Hastaneye getirilen hayvanların sağılığına kavuşması için her müdahalenin başarıyla yapıldığını ifade den Koçak, "Bölgemizde yaşanan trafik kazaları sonrasında hastanemize getirilen hayvanların muayenesi titizlikle yapılıyor. Son olarak hastanemize gelen köpeğin gözündeki sorunu da çözdük." diye konuştu.

Koçak, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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