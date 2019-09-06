Son Dakika Haberleri: "Köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladı
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"Köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde "köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde "köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Ahmet Naci A, İspat Cami Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Ahmet Naci A'nın peşine sokak köpekleri takıldı.

Evinde otururken köpeklerin havlamasından rahatsız olan Sabri G. dışarı çıkarak, Ahmet Naci A. ile tartışmaya başladı.

Sabri G, köpeklerin havlamasına neden olduğunu ileri sürdüğü Ahmet Naci A'ya yanında getirdiği baltayla vurdu.

Kolundan yaralanan Ahmet Naci A. 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Naci A'nın kolunun kırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Sabri G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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