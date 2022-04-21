Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı - Son Dakika
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Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı

21.04.2022 13:47
Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı

Elazığ'da bir çocuk, sokak köpeğinin havlamasından korkup koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışınca araba çarptı.

Elazığ'da bir çocuk, sokak köpeğinin havlamasından korkup koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışınca araba çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam merkez Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, önce sağını solunu kontrol edip yolun karşısına geçti. Bir süre yürüdükten sonra sokak köpeğinin havlamasından korkan çocuk, koşarak caddenin karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen aracın çarpması ile şok geçiren çocuk, şok halinde kalkıp kaldırımda oturmaya başladı. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı
Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı
Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı
Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı - Son Dakika


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