Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! - Son Dakika

Seyhan ilçesine Havuzlubahçe Mahallesinde alınan bilgiye göre yabancı uyruklu T.M. bir müstakil eve hırsızlığa girdi. Bu sırada evin bahçesinde bulunan köpek havlamaya başladı.

KÖPEĞİN SESİNE UYANDILAR

Köpeğin havlamasına uyanan mahalleli hırsızı fark etti. T.M kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladığı hırsızı öldüresiye darp etti.

DÖVDÜKTEN SONRA POLİSİ ARADILAR

Daha sonrada durumu polise bildirip hırsızı teslim etti. Hastaneye kaldırılan hırsızın tedavisi tamamladıktan sonra polis merkezine götürüleceği öğrenildi.