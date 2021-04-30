Köpek hırsızlığı olayı suç filmlerine dönüştü: Bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Köpek hırsızlığı olayı suç filmlerine dönüştü: Bir kişi daha tutuklandı

30.04.2021 12:19
Köpek hırsızlığı olayı suç filmlerine dönüştü: Bir kişi daha tutuklandı, System.String[]

KÖPEKLERİ TESLİM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDIPolis, Lady Gaga'nın, bulana 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladığı iki köpeğini, kendilerine teslim edem kadının da zanlılarla bağlantısı ortaya çıktığı için onun da tutukladığını açıkladı.

KÖPEKLERİ TESLİM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Polis, Lady Gaga'nın, bulana 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladığı iki köpeğini, kendilerine teslim edem kadının da zanlılarla bağlantısı ortaya çıktığı için onun da tutukladığını açıkladı.

KÖPEĞİ GEZDİREN KİŞİYİ YARALADILAR

Lady Gaga, başrolünü Adam Driver ile paylaştığı House of Gucci adlı filmin çekimleri için Roma'da bulunduğu sırada, çok sevdiği üç köpeği Miss Asia, Koji ve Gustav'ı gezdiren Ryan Fischer, iki kişinin saldırısına uğramıştı. Olay, geçtiğimiz şubat ayında meydana geldi.

KÖPEKLERİN BİRİ KAÇIP KAYIPLARA KARIŞTI: DEHŞET KAMERADA

Fischer, gece saatlerinde Hollywood'daki Sunset Bulvarı yakınlarında Lady Gaga'nın üç köpeğini gezdiriyordu. Sakin gecede yürürken bir anda bir beyaz araçtan inen iki kişi Fischer'in yolunu kesti. Zanlılara karşı koymaya çalışan Ryan Fischer'e ateş eden saldırganlar, genç adamı göğsünden yaraladı. Yere düşen ve yardım çığlıkları atan Fischer'i o halde bırakan saldırganlar, Lady Gaga'nın iki köpeğini arabaya atıp kayıplara karıştı.

OLAYI İTALYA'DA ÖĞRENDİ

Saldırganlar, ünlü yıldızın çok sevdiği ve mümkün olduğunca yanından ayırmadığı üç köpeğinden ikisini, Koji ve Gustav'ı beraberlerinde götürdü. Miss Asia adlı diğer köpek ise gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Olayı film çekimi için bulunduğu İtalya'da öğrenen Lady Gaga, köpeklerini bulana 500 bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.

MISS ASIA DAHA ÖNCE BULUNDU

Miss Asia adlı köpek olaydan bir gün sonra bulundu ve Los Angeles polis merkezine teslim edildi. Diğer iki köpek ise Şubat ayının sonlarına doğru 50 yaşındaki Jennifer McBride tarafından polise teslim edildi. Bu arada McBride, Lady Gaga'nın köpekleri için koyduğu 500 bin dolarlık para ödülünü de aldı. Fakat polis, daha sonra kadını araştırınca, onun köpek kaçırma zanlılarından birinin babasıyla ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.

ZANLILARDAN BİRİNİN BABASIYLA İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, Lady Gaga'nın köpeğini kaçırdıkları suçlamasıyla 18 yaşındaki James Jackson ve 19 yaşındaki Jaylin White'ı tutukladı. Jennifer McBride adlı kadının da zanlılardan Jaylin White'ın babası Harold White ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Los Angeles polisi, tüm bu beş kişinin tutuklandığını açıkladı.

KÖPEKLER MADDİ DEĞERLERİ İÇİN KAÇIRILDI

Olayı soruşturan dedektifler, zanlıların, köpeklerin Lady Gaga'ya ait olduğunu bilmediklerini düşünüyor. Onlara göre bu kaçırılmanın nedeni, köpeklerin binlerce dolarlık maddi değeri.

KÖPEK GEZDİRİCİSİ İYİLEŞİYOR

Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirirken saldırıya uğrayıp kurşun yarası alan Ryan Fischer, olay gecesi vurulduktan sonra tedavi altına alındı. Tedavisi süren genç adam, o anları sosyal medya hesabından "ölüme en yakın anlardı" diye anlattı. Lady Gaga'nın köpeklerinin kaçırıldığı anlar, yakınlardaki bir evin güvenlik kamerasına takılmıştı. Köpekleri gezdirirken saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Ryan Fischer, Lady Gaga işleri nedeniyle İtalya'dayken onun köpeklerine bakıyordu. Bir aile dostu olduğu belirtilen Fischer'in olay sonrasında "Aman Tanrım, vuruldum" diye bağırdığı ve yardım istediği de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Köpek hırsızlığı olayı suç filmlerine dönüştü: Bir kişi daha tutuklandı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Köpek hırsızlığı olayı suç filmlerine dönüştü: Bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika Magazin


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