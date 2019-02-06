Köpek Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
16 dakika önce
Gölcük ilçesinde bir çiftlikten 20 bin lira değerindeki köpekleri çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Gölcük
ilçesinde bir çiftlikten 20 bin lira değerindeki köpekleri çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye
Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin lira değerindeki 5 köpeğin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, İ.B'yi Başiskele
ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Evde yapılan aramada bulunan köpekler de sahibine teslim edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpekleri kucağına alarak otomobilinin bagajına koyması yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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