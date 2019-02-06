Son Dakika Haberleri: Köpek Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Köpek Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

16 dakika önce

Gölcük ilçesinde bir çiftlikten 20 bin lira değerindeki köpekleri çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Köpek Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Gölcük ilçesinde bir çiftlikten 20 bin lira değerindeki köpekleri çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin lira değerindeki 5 köpeğin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, İ.B'yi Başiskele ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Evde yapılan aramada bulunan köpekler de sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpekleri kucağına alarak otomobilinin bagajına koyması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Hamidiye, Gölcük, Güncel
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