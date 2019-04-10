Son Dakika Haberleri: Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı

Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı

56 dakika önce

Ankara Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı, System.String[]
Ankara Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te 13 sokak köpeğinin verilen zehirli et nedeniyle ölmesinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpekleri kimin zehirlediğinin bulunması için özel ekip kurdu. Olayla ilgili araştırmasını sürdüren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:37:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]