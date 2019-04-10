Köpek Katliamı ile İlgili 1 Gözaltı
56 dakika önce
Ankara Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te 13 sokak köpeğinin verilen zehirli et nedeniyle ölmesinin ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpekleri kimin zehirlediğinin bulunması için özel ekip kurdu. Olayla ilgili araştırmasını sürdüren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
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