Son Dakika Haberleri: "Köpek kavgası" cinayetinde müebbet hapis cezası
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"Köpek kavgası" cinayetinde müebbet hapis cezası

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanığa, müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanığa, müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Adil Göçer'in ailesi, tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanıklar M.A, K.C.A. ve S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Barış Altun'un avukatı müvekkilinin tahrik altında suçu işlediğini iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Barış Altun ise "Adam öldürme suçunu işlemedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Altun'un maktul Adil Göçer'in öldürülmesi olayına ilişkin indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası ile İsmail Göçer'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, M.A'nın İsmail Göçer'i "kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, K.C.A'nın "suç üstlenme" suçundan 1 ay 3 gün, S.K'nin de "yalan tanıklık" suçundan beraatine karar verdi.

Duruşma bitiminde sanık yakınlarının öldürülen Adil Göçer'in yakınlarını tehdit etmesi sonucu Göçer'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Olay

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde 17 Temmuz 2018'de yaşanan olayda Adil Göçer, komşusuna ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması sonrası çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu olay yerinde ölmüştü.

Olayla ilgili Altun ve M.A. tutuklanmış, M.A. daha sonra tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Altun'un "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme ve basit yaralama", S.K'nin ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verilmişti.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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