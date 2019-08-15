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Köpek kavgasında baba oğul öldürüldü

32 dakika önce

Köpek kavgasında baba oğul öldürüldüTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Köpek kavgasında baba oğul öldürüldü
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesi Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde M.G. ile İbrahim Kayışkıran arasında köpek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.G. av tüfeği ile İbrahim Kayışkıran ile olay yerine gelen oğlu Yusuf Kayışkıran'ı yaraladı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan baba ile oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.G. suç aleti ile birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:56 Kaynak: İHA
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