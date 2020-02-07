"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Köpek kavgasında' komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası

6 saat önce

Bolu'da köpek kavgası yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Bolu'da köpek kavgası yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), maktul Fahrettin Çetin'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün yakınlarına karşı av tüfeğiyle sergilediği tutum nedeniyle de "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebini yineledi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Kahraman, Fahrettin Çetin'in akrabası olduğunu belirterek, "Aramızda daha önce ondan aldığım borç nedeniyle husumet vardı. Borcun bir kısmını ödeyemedim. Olayın gerçekleştiği gün annem, Fahrettin Çetin'in köpekleri kavga ettirdiğini görünce beni çağırdı. Annem ve eşimle köpeklerin yanına gittik. Bu sırada ben köpekleri ayırmak isterken Çetin, anneme, eşime ve bana elindeki sopayla vurmaya başladı." diye konuştu.

Çetin'in vurması sonucu canının acıdığını ve karşılık verdiğini anlatan sanık Kahraman, "Yerden aldığım sopayla ona vurdum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok pişmanım. Böyle bir suç işlemekten dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. Mağdurun ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Kahraman'ın "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl bir ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Geçen yıl 16 Nisan'da merkeze bağlı Topardıç köyünde Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin (63) arasında tartışma çıkmış, başına darbe alan Çetin 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Tartışmanın köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı öne sürülmüştü.

Mehmet Kahraman, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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