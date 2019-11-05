"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

Bolu'da, köpek kavgası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), avukatı ve Topardıç köyünde çıkan kavgada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahrettin Çetin'in yakınları ve avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasından sonra savunma yapan sanık, maktul ile aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğunu öne sürdü.

Sanık Kahraman, olay günü Fahrettin Çetin'in evinin yakınına gelip köpeği ile kendi köpeğini kavga ettirdiğini anlatarak, "Annem bana söyledi, müdahale ettim. 'Neden yapıyorsun?' dedim. Köpekleri bahçeden bulduğum kereste parçası ile ayırmaya çalışıyordum. Bu sırada da Fahrettin bana kızdı. Sonra anneme, eşime ve bana vurmaya başladı. Ben de canımın acımasıyla sopayı rast gele salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Ben vurduktan sonra yere düştü." diye konuştu.

Yere düştükten sonra bir süre hareketsiz kalan Çetin'i evlerinin kapısına getirdiklerini aktaran sanık, "Biz bayıldığını düşünmüştük. Evin kapısı ile olayın olduğu yer arasında 25 metre vardı. Ben bayıldığını düşündüğüm içim jandarmayı ya da 112'yi aramadım. Böyle bir sonuç çıkacağını düşünemedim. Dalgınlığıma geldi. Pişmanım." dedi.

Maktulün eşi Müşerref Çetin ise olay günü kocasının tamir ettirdiği traktörü test etmek için evden çıktığını savunarak, "Gürültüleri duyunca eşimin yerde olduğunu gördüm balkondan. Sonra yanına gittim. Eşimin ağzı yüzü kandı. Kayınvalidem eşimin ağzından ve burnundan gelen kanları silmişti. Ben evlerinin önünde görünce sanığın yanına gittim. 'Yazıklar olsun. Bu adam, size yaptığı iyiliği bize yapmadı.' dedim. Sanık sonra elindeki tüfeği bana doğrulttu." ifadesini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın annesi Esma Kahraman ise olay günü köpeklerinin havlama sesi üzerine oğluna dışarı bakmasını söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dışarıda Fahrettin'in traktörü ile durduğunu, köpeğini bizim köpekle dalaştırdığını gördük. Elindeki sopa ile bizim köpeğe vuruyordu. Biz ayırırken elindeki sopa ile bana ve gelinime vurdu. Sonra oğluma vurdu. Oğlum yere düştü. Sonra oğlum yerden aldığı sopa ile Fahrettin'e vurdu. Aklıma ağır bir sonuç çıkacağı gelmedi. O yüzden jandarmayı falan aramadım. Oğlumun kimseye karşı tehdidi de olmamıştır."

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve 22 Kasım'da olay mahallinde keşif yapılmasına kara veren mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2020'ye erteledi.

Olay

16 Nisan 2019 tarihinde merkeze bağlı Topardıç köyünde, Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin arasında, köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu başına darbe alan Çetin, olaydan 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.