Köpek kavgasında komşusunu öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpek kavgasında komşusunu öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

Köpek kavgasında komşusunu öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi

6 saat önce

Bolu'da, komşusu Fahrettin Çetin'i (63), aralarında çıkan tartışma sonucunda kafasına sopayla vurarak öldüren Mehmet Kahraman (32) hakkında, Cumhuriyet Savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Köpek kavgasında komşusunu öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi, System.String[]

Bolu'da, komşusu Fahrettin Çetin'i (63), aralarında çıkan tartışma sonucunda kafasına sopayla vurarak öldüren Mehmet Kahraman (32) hakkında, Cumhuriyet Savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.


Olay, 2019 yılının 16 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Topardıç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğinin, komşusuna ait olan köpekle kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin (63), hayvanları ayırmak için gittiği sırada komşusuyla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ailesinin, Fahrettin Çetin ile kavga ettiğini gören Mehmet Kahraman (32), sopayla Çetin'in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan 63 yaşındaki Çetin, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 13 gün sonunda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Kahraman ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kahraman hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti maktul Fahrettin Çetin'in ölüm nedeninin kafasına aldığı darbe sonucu gerçekleştiğini açıklayıp, Cumhuriyet Savcısı'ndan sanık hakkındaki mütalaasını açıklamasını istedi.


Cumhuriyet Savcısı, sanık Mehmet Kahraman'ın "Kasten Öldürme" suçunu işlediğini belirterek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca olay yerinde maktulün ailesine karşı "Silahla Tehdit" suçunu işlediğini de ifade eden Cumhuriyet Savcısı, sanığın bu suçtan da 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.


Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Mehmet Kahraman, "Pişmanım" dedi.


Savcının mütalaasının ardından avukatların süre istemesinin üzerine duruşma, 7 Şubat tarihine ertelendi. - BOLU

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Kahraman, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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