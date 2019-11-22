"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanık keşifte olayı anlattı

Bolu'da köpek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada komşusunu darbederek ölümüne sebep olan sanık, yapılan keşifte olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında Topardıç köyünde keşif yapıldı.

Keşfe tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), avukatı ve köyde çıkan kavgada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahrettin Çetin'in yakınları ve avukatı katıldı.

Kahraman ve Çetin'in yakınları kavganın nasıl yaşandığını keşif heyetine anlattı.

Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı keşif, yazılan tutanakla sona erdi.

Dava, 14 Ocak 2020'de görülecek duruşmayla devam edecek.

Olay

16 Nisan 2019'da merkeze bağlı Topardıç köyünde, Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin arasında, köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu başına darbe alan Çetin, olaydan 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.