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Köpek kedinin süt annesi oldu

55 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibinin köpeği, annesi olmayan kediye annelik yapıyor.

Köpek kedinin süt annesi oldu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibinin köpeği, annesi olmayan kediye annelik yapıyor. Kedinin köpekten süt emmesi görenleri şaşkına çeviriyor.


Safranbolu ilçesi Konarı köyünde Tarihi Değirmen işletmesinin sahibi Batuhan Alptekin, annesi olmayan yavru kediyi alarak bakmaya başladı. "Dost" adını verdiği kedinin doğum yapan köpeği "Pamuk"tan süt emdiğini gören Alptekin, olayı cep telefonuyla kayda aldı. Kedi ve köpeklerinin birbirleriyle oynayarak vakit geçirmelerini de cep telefonu ile görüntüleyen Alptekin, işletmede kimsesiz kedi ve köpeklere de baktıklarını söyledi. "Dost" adını verdiği kediyi annesinin terk ettiğini anlatan Alptekin, "Bizim köpeklerimiz de var. Köpeğimiz 'Dost' doğurmuştu zaten. Kendi yavrularını emzirirken kediler de onu emmeye başladı. Onlarla oynamaya falan başladı. Süt annesi oldu onun" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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