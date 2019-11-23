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Köpek kediyi emzirip, annelik yapıyor

6 saat önce

Köpek kediyi emzirip, annelik yapıyorSAMSUN - Samsun'da 1 yaşındaki Kopi isimli köpek, yavru kediye annelik yapıyor.

Köpek kediyi emzirip, annelik yapıyor

SAMSUN - Samsun'da 1 yaşındaki Kopi isimli köpek, yavru kediye annelik yapıyor.

Köy hizmetlerinden emekli olduktan sonra hayvan sevgisi nedeniyle 19 Mayıs ilçesinde bahçeli bir eve yerleşen Süleyman Yüce'nin yavruyken bir arkadaşından aldığı ve Kopi isimini verdiği köpeği, anneleri trafik kazasında telef olan kedilere annelik yapıyor. Annelik yaptığı kediyi emziren Kopi, ancak yemeğini paylaşmayı sevmiyor. Yemeğini yedikten sonra kedinin kendini emzirmesine bir şey demiyor.

Anneleri bir arabanın ezmesi sonrası telef olan kedileri sahiplenen Süleyman Yüce, köpeğiyle birlikte onları evde büyütmeye başladı. Kedilere yakınlık gösteren 1 yaşındaki Kopi sütü olmamasına rağmen kedilerin kendisini emmesine ses çıkartmıyor.

Yüce, "Köy Hizmetlerinden emekliyim. Samsun'da oturuyordum, buraya hayvan bakmak için geldim. Kedilerin annesi ölmüştü. Yavruydular, anne şefkatini onun koynunda buldu. Köpeğim yavru da yapmadı ama onları emziriyor. Fakat yemek yerken paylaşımı yoktur. Ona ben et süt verdiğim zaman süte bir şey demez ama et verdiğim zaman kedilerle paylaşmaz. Köpeğim 1 yaşında, bunu bana bir hayvansever öğretmen arkadaşım getirdi. Bana geldiği zaman çok küçük bir yavruydu. Sevgiyle büyüktük. Çarşıya gider gelirim peşime takılmaz. Evin yanını bırakmaz. Gece eve bir yabancı geldiği zaman onun sesinden uyanıyorum. Etrafa bakıyorum. Evin kedisine iyi davranıyor, başka kedileri kabul etmiyor" dedi.

Köpek kediyi emzirip, annelik yapıyor

19 Mayıs, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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