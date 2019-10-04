Son Dakika Haberleri: Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi, itfaiye kurtardı
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Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi, itfaiye kurtardı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, köpek korkusu yüzünden bahçedeki çam ağacına çıkan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi, itfaiye kurtardı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, köpek korkusu yüzünden bahçedeki çam ağacına çıkan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Cevdetpaşa Mahallesindeki Rüstem Beştepe'ye ait evin bahçesindeki köpeğin kovalaması üzerine korkarak çam ağacına çıkan kedi ağaçta mahsur kaldı.

Bir gün boyunca kediyi ağaçtan indirmeyen ev sahibi, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi ağaçtan indirdi.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi, itfaiye ekibinin yere bırakmasıyla koşarak gözden kayboldu.

Gaziantep, Beştepe, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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