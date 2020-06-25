Köpek korkusundan ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Köpek korkusundan ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
- Köpek korkusundan ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köpeklerden korkarak çam ağacına çıkan kedi tırmandığı ağaçtan inemeyince itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
- Köpek korkusundan ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köpeklerden korkarak çam ağacına çıkan kedi tırmandığı ağaçtan inemeyince itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
3 gün önce Bağ Mahallesi, Asena Caddesinde kedisi ile sokakta gezintiye çıkan Yüksel Hoşça, sokak köpeklerine rastladı. Beraber yürüdüğü kedi, köpekleri görünce bir anda korkarak kaçmaya başladı ve çamlık alanda bir süre sonra gözden kayboldu. Ormanlık alanda bir süre kedisini arayan Hoşça kediden bir iz bulamayınca belki döner diye evde beklemeye başladı. 3 gün bekleyen Yüksel Hoşça kedi dönmeyince ormanlık alana giderek kedisini tekrar aramaya başladı. Bir çam ağacının tepesinde kedi sesi duyan Hoşça kedinin çıktığı yerden inemediğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri uzayan merdivenle kediyi çıktığı ağaçtan kurtardı. Kedinin köpeklerden korkup kaçtığını söyleyen Yüksel Hoşça, "3 gün boyunca bekledim gelmedi. Aslında çıktığı bu ağaçtan iner ama köpek korkusundan inememiş anlaşılan. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Kedim kurtuldu" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:54 Kaynak: İHA
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