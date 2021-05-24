Köpek korkusundan sığındığı köprü altında mahsur kaldı - Son Dakika

Köpek korkusundan sığındığı köprü altında mahsur kaldı

2 gündür köprü altından çıkamayan kedinin yardımına itfaiye koştu

DÜZCE– Düzce'de köpek korkusu ile saklandığı köprünün altında 2 gün mahsur kalan kedi, olay yerine gelerek köpekleri uzaklaştıran itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpeklerin uzaklaştığını gören kedi, kaçarak gözden kayboldu.

Olay, Düzce'nin Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpeklerden kaçan kedi köprü altına saklandı. Kedi köpeklerin korkusundan dışarı çıkamayınca köprünün altından çıkamayacağını düşünen vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köprünün altına halatlarla inerek kediyi kurtarmak istedi. İtfaiye ekiplerinin üzerine geldiğini gören kedi bu sefer köprünün ayaklarına kaçtı. Kedinin sıkışmadığını ve hareketlerle kaçabildiğini görünce kediyi serbest bırakarak bölgede bulunan köpekleri uzaklaştırdı.

Kedinin sesini duyup sıkışmış olduğunu düşünerek itfaiye ekiplerine haber vererek duyarlı davranışta bulunan Sevim Öztürk, "2 gündür kedinin sesini duyuyorum. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Geldiler kontrol ettiler sıkışmamış. Orada durmuş bu şekilde olmuş. Dünden beri bağırıyordu. Ekmek almaya çıkmıştım. Kedinin sesini duydum ama görememiştim. İtfaiyeye haber verdim burada hemen çalışma yaptılar. Biraz dışarı çıktı. Baya büyük bir kediymiş. Abiler geldi yardımcı oldular ama yine kaçtı içeriye doğru" dedi.

Köpekler köprünün olduğu bölgeden uzaklaştırılınca kedi köprü altından çıkarak uzaklaştı.