köpek korkusunu, gözleri kapalı besleme yaparak yendiler - Son Dakika

OSMANİYE'de kedi, köpek korkusu olan gençler, gözleri kapalı bir şekilde sokak hayvanlarına yaklaşıp, onları besleyerek, korkularını yeniyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gençlerle birlikte göz kapalı anlamına gelen 'bird box challenge' yaparak besleme yapan bir ekip kurduklarını söyledi. Laçinbala, "Lise ve üzeri okullarda öğretimine devam eden gençlerimize uyguladığımız bu proje ile köpek korkularını ve hayvana yaklaşma korkularını yenen gençler, sosyal medyalarında yayınlayacakları renkli görüntüler elde ediyor. Günden güne talebin çoğaldığı projemizde 100'e yakın gencimizle beleme yaptık" dedi.

'KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Laçinbala, gençlerin hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir tecrübeyi bu sayede edindiklerine dikkat çekerek, "Yapılan etkinliklerde; çöplükteki terk edilmiş hayvanlar, dağlık alanlardaki hayvanların yanı sıra, soğuk ve sıcak iklim şartlarından dolayı araçların altına giren kedilere de dikkat çekiyoruz. Sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Kediler 6, Köpekler 12 saat aç kalırlarsa ölürler. Bizlere emanet edilen bu canları korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. Lütfen sokaklarınıza 1 kap su 1 kap mama koymayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ BAĞ KUVVETLENDİ'

Etkinliğe katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Asiye Nur Hatipoğlu ise hayatında ilk defa gözleri kapalı köpekleri besleme etkinliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çok heyecanlıydım ve benim için çok değişik bir gün oldu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ne kadar sokak hayvanını sevsem de yaklaşırken ister istemez bir tereddüt oluşuyor. Bugün gördüm ki hiçbir şey olmadı, gayet cana yakınlar. Bugün böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Onlarla aramdaki bağ daha da kuvvetlendi, güzel bir etkileşim oldu."