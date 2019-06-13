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Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

2 saat önce

Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Çınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmece köyünde M.V.Y.'ye ait köpekte kuduz tespit edildi. Köpek, görevliler tarafından imha edilirken, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa
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