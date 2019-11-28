Son Dakika Haberleri: Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını...
BBC
Son Dakika Dünya Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını... - Son Dakika Dünya

Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını...

7 saat önce

Rusya'da Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını..., System.String[]

Rusya'da Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi.

Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta İndigirka nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu.

'İkisi arasında bir tür olabilir'

Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri, ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İsveç Paleogenetik Merkezi'nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı'nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

Hayvanın cinsiyetinin erkek olduğu belirtiliyor.

David Stanton adlı bir uzman, CNN Televizyonu'na hayvanın donduğu yılların kurt ve köpek evrimindeki ilginç bir dönemi temsil ettiğini belirterek "Köpeklerin ne zaman evcilleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Köpek de olabilir, kurt da. ya da ikisi arasında bir tür" dedi.

Stanton, bunun için iler DNA analizleri yapılacağını söyledi.

2017'de yapılan ve sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırmada, köpeklerin 20.000-40.000 yıl önce tek bir kurt nüfusundan gelmiş olabileceği belirtilmişti.

Değerli Taş, Sibirya, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]