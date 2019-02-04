Son Dakika Haberleri: Köpek Öldüren Şahsa Müebbet Hapis

Köpek Öldüren Şahsa Müebbet Hapis

1 saat önce

Kırşehir'de, koyun sürüsünü rahatsız ettiğini iddia ettiği köpeğin sahibini öldüren kişi müebbet hapis aldı.

Köpek Öldüren Şahsa Müebbet Hapis, System.String[]
Kırşehir'de, koyun sürüsünü rahatsız ettiğini iddia ettiği köpeğin sahibini öldüren kişi müebbet hapis aldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.A., ve avukatları katıldı. Ö.A., savunmasında otlatmaya götürdüğü koyunlarını öldürdüğü Ö.H.,'nin köpeğinin rahatsız ettiğini ve bu nedenle birkaç kere tartıştıklarını ileri sürerek öldürmek amacıyla ateş etmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.A.,'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiyi yaraladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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