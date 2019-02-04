Köpek Öldüren Şahsa Müebbet Hapis
1 saat önce
Kırşehir'de, koyun sürüsünü rahatsız ettiğini iddia ettiği köpeğin sahibini öldüren kişi müebbet hapis aldı.
Kırşehir
'de, koyun sürüsünü rahatsız ettiğini iddia ettiği köpeğin sahibini öldüren kişi müebbet hapis aldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.A., ve avukatları katıldı. Ö.A., savunmasında otlatmaya götürdüğü koyunlarını öldürdüğü Ö.H.,'nin köpeğinin rahatsız ettiğini ve bu nedenle birkaç kere tartıştıklarını ileri sürerek öldürmek amacıyla ateş etmediğini söyledi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.A.,'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiyi yaraladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı
Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm
Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı