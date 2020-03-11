Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu - Son Dakika

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

25 dakika önce

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' olduKazakistan, (DHA) ' Kazakistan'da 'Magnus' isimli köpeğin, fiziksel engelli sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla iterek sahibine destek oluğu anlar görüntülendi.

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Kazakistan, (DHA) ' Kazakistan'da 'Magnus' isimli köpeğin, fiziksel engelli sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla iterek sahibine destek oluğu anlar görüntülendi.

Olay, Kazakistan'ın Taraz şehrinde meydana geldi. Fidana Durusova isimli kişi yolda ilerlediği sırada tekerlekli sandalyedeki Anatoly Derbenev (70) ve köpeği 'Magnus' ile karşılaştı. Magnus'un, yaşlı sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla ittiğini gören kadın bu anları kameraya aldı.

Kayda aldığı anlar hakkında medyaya konuşan Durusova, Derbenev ve köpeği Magnus'u gördükten sonra ona para ve yemek teklif ettiğini ancak, Derbenev'in 'tek ailesi' olarak tanımladığı Magnus'un da yardımıyla kendi başının çaresine bakmayı tercih ettiğini söylediğini belirtti.

Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu

Kazakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:32 Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı
11:30 Teknolojide yeni trend: 'Yazılım Kiralama'
11:30 Leylekler mevsimleri şaşırdı
11:30 ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ
11:30 ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 11:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek, sahibinin 'yol arkadaşı' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]