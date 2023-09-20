Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı

İngiltere'de bir adam kaldırımda köpeği ileyürüdüğü sırada başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek adamı zorla akan trafiğin içine çekti.

Adamın köpek saldırısına uğradığını gören bir BMW sürücüsü köpeğe yaklaşıp ezecek gibi yapınca köpek saldırdığı adamı bıraktı.

Kısa süresonra olay yerine polis geldi. Kimliği açıklanmayan adamın ciddi bir şekilde yaralandığı ve kan kaybı yaşadığı ifade edildi.

Son günlerde köpek saldırılarının arttığı İngiltere'de son olarakIan Price isimli 52 yaşındaki adam, yaşlı annesiniXL Bully cinsi köpeklerden korumak isterken köpekler tarafından öldürüldü. Ian Price'ın ölümü, Başbakan Rishi Sunak için bardağı taşıran son damla oldu ve bu tür köpekleri yasaklama sözü verdi.