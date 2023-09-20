Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı - Son Dakika

Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı

Son Güncelleme: 20.09.2023 12:25

İngiltere'de bir adam, köpeğiyle yürürken başka bir köpeğin saldırısına uğradı, ardından BMW sürücüsü müdahale etti. Polis olaya müdahale etti ve adam ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Köpek saldırıları ülkede artarken, son trajik olay Başbakan'ı bu tür köpekleri yasaklama sözü vermesine neden oldu.

İngiltere'de bir adam kaldırımda köpeği ileyürüdüğü sırada başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek adamı zorla akan trafiğin içine çekti.

Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı

Adamın köpek saldırısına uğradığını gören bir BMW sürücüsü köpeğe yaklaşıp ezecek gibi yapınca köpek saldırdığı adamı bıraktı.

Kısa süresonra olay yerine polis geldi. Kimliği açıklanmayan adamın ciddi bir şekilde yaralandığı ve kan kaybı yaşadığı ifade edildi.

Son günlerde köpek saldırılarının arttığı İngiltere'de son olarakIan Price isimli 52 yaşındaki adam, yaşlı annesiniXL Bully cinsi köpeklerden korumak isterken köpekler tarafından öldürüldü. Ian Price'ın ölümü, Başbakan Rishi Sunak için bardağı taşıran son damla oldu ve bu tür köpekleri yasaklama sözü verdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpek saldırdığı adamı zorla kana trafiğe çekmeye çalıştı, saldırı sonrası adam ağır yaralandı - Son Dakika
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