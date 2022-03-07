KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ - Son Dakika
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KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ

07.03.2022 16:39

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen Cumartesi günü köpekten kaçarken hızla yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan Mahra Melin Pınar (9), 3 günde 3 ameliyat geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen Cumartesi günü köpekten kaçarken hızla yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan Mahra Melin Pınar (9), 3 günde 3 ameliyat geçirdi. İlk ameliyatını cumartesi günü geçiren Mahra, dün gece 01.00 sıralarında beynin sol kısmında oluşan kararma nedeniyle acilen ameliyata alındı, bugün saat 13.00 sıralarında ise parçalanan sağ bacağı kesildi. Yoğun bakımda uyutulan Mahra'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sağ ayağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

3 GÜNDE 3 AMELİYAT

Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu aktardı. Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

(DÜN GEÇİLEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ
KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ
KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ

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Murat Pınar, Cumartesi, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAMYONUN ALTINDA KALAN MAHRA'NIN SAĞ BACAĞI KESİLDİ - Son Dakika


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