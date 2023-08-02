- Köpek saldırısına uğradı, çevredekilerin yardım etmemesi dikkat çekti

ANKARA - Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, bir kadına saldırdı. Olayda kadın dengesini kaybederek yere düşerken, köpek sahibinin müdahale etmemesi de kameraya yansıdı

Olay, Etimesgut ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde yürüyen E.Ş. isimli bir kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ve yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.