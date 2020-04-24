Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.



Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Davut'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. - ŞANLIURFA