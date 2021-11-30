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KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI

30.11.2021 15:45

MANİSA'da evinin önünde oynadığı sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Dilek (8), ölümden döndü.

MANİSA'da evinin önünde oynadığı sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Dilek (8), ölümden döndü. Bir dişi kırılan çocuğun yüzündeki derin kesiklere 60 dikiş atıldı. Komşuların köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Mert Dilek, "Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" dedi.

Olay, 21 Kasım'da Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bulunan 4117 Sokak üzerinde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mert Dilek'i altına alan köpeklerden biri, bir anda yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı duyarak geldiği yerde çocuğunu kanlar içerisinde yerde gören anne Meral Dilek (41), sinir krizi geçirerek bayıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada kuduz aşısı yapılan Mert, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Dişi kırılan Mert'in derin kesikler bulunan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Yaşadığı olaydan çok etkilendiğini dile getiren Mert Dilek, "Üzerime atladı. Bir anda yüzüme doğru saldırmaya başladı. Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" ifadelerini kullandı.

'YA ÇOCUĞUM ÖLSEYDİ?'

Çocuğunun yaşadığı olayla ilgili konuşan annesi Meral Dilek, şunları söyledi:

"Köpekler çocuğuma saldırmış. Dışarıya oynamaya çıkalı 20 dakika olmuştu. Siyah bir köpek üzerine atlamış. Mert'e köpeklerin saldırdığını söylediler, hemen kendimi dışarıya attım. Çocuğumun o halini gördüm, kanlar içerisindeydi. Mert'i o şekilde görünce bayıldım. Komşular müdahale etmiş. Komşularımızın çocukları kurtarmaya çalışmış. Mahallede dolaşamıyoruz. Psikolojim o kadar bozuldu ki psikolojik tedavi görmeye başladım. Çocuğumun dün dikişleri alındı, hastanede bağırdı, canımdan can koptu. Belediyeyi arayarak konuyla ilgili bilgi vermemize rağmen geçmiş olsun demek için bile geri dönmediler. Büyükşehir dahil olmak üzere, tüm belediyelerden şikayetçi olacağım. Benim ciğerlerim yandı, çocuğumun gözünü kaybetmesine milim kaldı. Hayvanseverler hayvana ufacık bir şey olduğunda hayvanları koruyorlar. Benim çocuğumu gelip kim koruyacak? Ben köpek sesi duyunca saçlarımı yoluyorum. Çocuğumu mahvettiler. Derslerinden de geri kaldı, neredeyse dudağı kopacakmış. Mahallede çok sayıda başıboş köpek var. Hepsini toplasınlar. Geçen yine mahalleden bir kız çocuğuna saldırmışlar. Mahallede herkes bu olaylardan sonra artık sopayla geziyor. Ben çocuğumun psikolojisini ne yapacağım? ya benim çocuğum ölseydi. Ben bu olaydan sonra sinir hastası oldum"

'DÜNYAM YIKILDI'

Baba Vural Dilek (50) ise "Pazar günü çocuğuma köpekler saldırıyor, bu hale getiriyor. Ben evde yoktum, eşim aradı hastaneye gittim. Dünyam yıkıldı. Perişan olduk. Geceleri uyku uyuyamıyoruz. Benim başıma gelen yarın bir başkasının başına da gelecek. Buna bir çözüm bulsunlar. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI
KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI
KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI
KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI

Akmescit Mahallesi, Manisa, Kasım, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN MERT'İN YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
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