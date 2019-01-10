Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısında Ölen Mehmet İçin Oturduğu Apartmanda Dua Edildi

Köpek Saldırısında Ölen Mehmet İçin Oturduğu Apartmanda Dua Edildi

1 saat önce

Köpek saldırısında ölen Mehmet için oturduğu apartmanda dua edildi İl Müftüsü Şahin Güven: "Mehmet kardeşimiz inşallah sevdikleriyle cennette olur"KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer için, oturduğu apartmanda...

Köpek saldırısında ölen Mehmet için oturduğu apartmanda dua edildi
İl Müftüsü Şahin Güven: "Mehmet kardeşimiz inşallah sevdikleriyle cennette olur"

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer için, oturduğu apartmanda dua edildi. İl Müftüsü Şahin Güven, "Mehmet kardeşimiz inşallah sevdikleriyle cennette olur " dedi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, lise 1. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer, sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Özer için bugün oturduğu apartmanda dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Güven, burada yaptığı konuşmada, "Mehmet kardeşimiz, biz öyle inanıyoruz ki, günahsız bir şekilde bu dünyadan ayrıldı ve ahirette inşallah sevdikleriyle birlikte cennette olur. Ben bu şehrin müftüsü olarak Mehmet kardeşimizin ailesinin acısını paylaşan başta milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Onlarında başı sağ olsun. Onlarda bir eğitim neferini kaybettiler. Yüce Mevla rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan ve KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Şahin Güven, Kayseri, Hacılar, Genel
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