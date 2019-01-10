Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısında Yaralanan Kadın Konya'ya Sevk Edildi

Köpek Saldırısında Yaralanan Kadın Konya'ya Sevk Edildi

23 dakika önce

Köpek saldırısında yaralanan kadın Konya'ya sevk edildiKIRŞEHİR - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.

Köpek saldırısında yaralanan kadın Konya'ya sevk edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı. Saldırıda yaralanan kadın Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Boztepe, Konya, 3. Sayfa
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