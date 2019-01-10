Köpek Saldırısında Yaralanan Kadın Konya'ya Sevk Edildi
23 dakika önce
Köpek saldırısında yaralanan kadın Konya'ya sevk edildiKIRŞEHİR - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.
Köpek saldırısında yaralanan kadın Konya
'ya sevk edildi
KIRŞEHİR - Kırşehir
'in Boztepe
ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı. Saldırıda yaralanan kadın Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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