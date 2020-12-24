Köpek saldırısında yaralanan milli halterci: İyileşip Türkiye şampiyonasına katılmak istiyorum - Son Dakika

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde önceki gün antrenman dönüşü sokak köpeklerinin saldırısı sonucu komşusu Yusuf Öztürk (38) ile birlikte yaralanan milli halterci Samet Mutlu (15) bir an önce iyileşip 20 gün sonraki Türkiye şampiyonasına katılmak istediğini söyledi.

Önceki gün meydana gelen olayda Samet Mutlu ve komşusu Yusuf Öztürk'e, evlerine giderken iki sokak köpeği saldırdı. Mutlu ve Öztürk, köpeklerin ısırması sonucu yaralandı. Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, buradan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hastanede tedavisi sürerken, Samet Mutlu ise, bacaklarına 49 dikiş atılarak, taburcu edildi. Halterde Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Mutlu, DHA'ya konuştu.

'KÖPEKLER ARKAMDAN SALDIRDI'Antrenman dönüşü eve gitmek üzere yola çıktığını söyleyen Mutlu, "Saat 17.20 sıralarında eve giderken boş arazideki iki köpeği gördüm. Bir süre yürümekte tereddüt ettim. Köpekleri kontrol ederek yürümeye devam ettiğim sırada iki köpek bana doğru koştu ve arkamdan saldırdı. Yere düştüm. Köpeğin boynuma ve yüzüme saldırmaması için ellerimle yüzümü kapattım. Belimden yukarı çıkarmadım. Köpek saldırısına uğradığımı gören babam Ömer Mutlu yardımıma koşarak, beni kurtardı. Ambulansla hastaneye giderken aynı köpeklerin saldırısına uğrayan ve benden durumu daha ağır olan Yusuf ağabeyi de ambulansa aldık. Benim her iki bacağıma 49 dikiş atıldı. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Biran önce iyileşip 20 gün sonraki Türkiye şampiyonasına daha sonra da Avrupa şampiyonasına hazırlanıp ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.'OĞLUMU KÖPEK SALDIRISINDAN KURTARDIM'Baba Ömer Mutlu ise, "Balkondayken köpek havlama sesi duydum. Baktığımda köpeklerin bir çocuğa saldırdığını gördüm. Hemen koştum ve olay yerine yaklaştığımda saldırıya uğrayan çocuğun oğlum Samet olduğunu gördüm. Oğlumu köpek saldırısından kurtardım. Hatta köpekler bana da saldırdı. Köpekler sonrasında kaçıp gitti. Ambulans çağırdım ve oğlumu hastaneye götürdüm. Bununla kurtulduğuna dua ediyorum" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinleri ise, köpekler nedeniyle korktuklarını kaydederek, "Bu olaydan sonra köpek saldırısından korkmaya başladık. Ekmek almaya giderken korku yaşıyoruz. Daha küçük bir çocuğa köpek saldırmış olsaydı, durum daha kötü olabilirdi" dedi.