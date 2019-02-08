Köpek Saldırısından Kaçarken Canından Oldu
49 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi. Antalya
'dan Bodrum'a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Sağır, Bodrum Milas
karayolu Milas istikameti Kumköy
kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Sağır köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen kamyonun altında kalan Sağır ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olaya ilgili tahkikat başlattı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:50 Kaynak: İHA
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